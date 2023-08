Prima la tensione | poi l’esplosione | Franco Ricciardi travolge Foglianise VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Trascinante come c’era da aspettarselo,è una garanzia di successo e divertimento e in questoè stata accontentata pienamente. Certo, non tutto è andato nel verso giusto.di arrivare aldi gioia, c’è stato da tribolare per diverse situazioni che non sono andate secondo aspettative. Un notevole ritardo figlio di una mancanza di corrente e dell’attesa di un nuovo generatore, qualche momento diall’ingresso dell’artista nella piazza, qualche parola grossa è volata da parte dell’entourage del cantante nei confronti di persone, non tantissime, che avrebbero voluto incontrare il proprio idolo per un foto. Insomma, lac’è stata. Tutto spazzato via dall’energia del cantante che ha ...