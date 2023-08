Previsioni meteo | le 5 giornate di Nerone | mai così caldo in montagna | fino a 37 gradi a Milano | 40 a Firenze

(Di sabato 19 agosto 2023) Ma ilpercepito per via della cementificazione e dell’asfalto è molto maggiore. Più 2sulla cima del Monte Bianco anche di notte, 33a 1.000 metri, mai accaduto prima in questo periodo

Roma per domani 20 agosto 2023 . Che tempo ci sarà domani a Roma Quali sono leche suggeriscono dagli esperti del settore Ecco che cosa è previsto sulper domani 20 agosto nella Capitale . Controlliamo come sempre i datitramite l'ausilio fornito ...L'aumento delle temperature ha portatoSvizzera a inserire la situazione tra i 'pericoli ... Leosservano 'aria molto calda di origine subtropicale verso la Svizzera. Alle basse quote ...Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione, con le minime comprese tra 19 e 22 gradi, lievemente inferiori nelle aree extraurbane; massime comprese tra 31/33 gradi ...

Temperature stabili o in lieve ulteriore aumento, massime tra 36 e 38. Tempo stabile e soleggiato, poche e innocue nubi a evoluzione diurna lungo l'Appennino. Temperature in ulteriore lieve aumento, ...Previsione meteo aggiornata per l'Italia di lunedì 21 agosto L'anticiclone rinnova condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con caldo intenso. Temperature in lieve aumento, massime ...