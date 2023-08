Presidenziali in Russia | prime purghe | arrestato il leader di Golos

(Di sabato 19 agosto 2023) Inè statol'attivista Grigory Melkonyants, co-presidente del principale gruppo di monitoraggio elettorale russo, con la motivazione di essere sospettato di coinvolgimento in un'organizzazione "indesiderabile". Lo riferisce ad Associated Press il suo avvocato, spiegando che Melkonyants è stato accusato egiovedì a Mosca e venerdì è comparso davanti al tribunale distrettuale Basmanny della città, dove un giudice lo ha. I media russi riferiscono che la sua detenzione è al momento prevista fino al 17 ottobre e rischia fino a sei anni di carcere in caso di condanna. Il grupponon è stato etichettato come "indesiderabile", un'etichetta che, secondo una legge del 2015, rende il coinvolgimento con tali organizzazioni un reato, ma in passato era ...

...crisi" ed è stato "scosso nelle sue fondamenta" dall'invasione dell'Ucraina da parte della, ... Mancano ancora diversi anni alle prossime elezionisudcoreane, ma gli elettori coreani ...Le osservazioni di Pamfilova anticipano le elezioni regionali del mese prossimo in, così come le elezionidel 2024, in cui il presidente Vladimir Putin dovrebbe chiedere la ...... sopratutto, leamericane di novembre 2024, quando il difensore dell'America, dell'... ovvero quella di lasciare che lamantenesse il controllo dei territori illegalmente occupati. ...

Presidenziali Russia 2024: "Vincerà Putin e avrà il terzo mandato al Cremlino" Il Tempo

Il rapporto (con qualche lacuna) dell’intelligence di Varsavia: ucraini reclutati su Instagram per scrivere sui muri «Abbasso Kiev», venivano poi convinti a spiare i convogli Nato verso l’Ucraina. Il ...La responsabile delle elezioni russe Ella Pamfilova ha detto che la Russia non ha alcun interesse per la democrazia in stile occidentale: parole che arrivano poche settimane prima che le elezioni regi ...