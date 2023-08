Premier League | Wolverhampton-Brighton 1-4 | De Zerbi show

(Di sabato 19 agosto 2023) (Adnkronos) – Ilallenato da Roberto Devince 4-1 sul campo delnella seconda giornata della2023-2024 e vola in testa alla classifica con 6 punti in 2 gare. Ilsblocca il risultato al 15' con Mitoma, prende il largo con Estupinan (46') e completa il poker con la doppietta di March (51' e 55'). Per i padroni di casa, gol della bandiera firmato da Hwang Hee-chan (61'). "Sono contentissimo del risultato e della prestazione", dice De, capace di regalare spettacolo e conquistare punti sinora nonostante pesantissime cessioni come quelle di Alexis Mac Allister e Moises Caicedo che hanno portato una valanga di denaro nelle casse del club. "Mitoma è un top player, March ha segnato 2 gol, Enciso è stato il migliore in ...

Brighton inarrestabile: altro poker per De Zerbi. Al Tottenham il big match con lo United La Gazzetta dello Sport

