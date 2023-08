Premier | De Zerbi ne fa altri 4 Tris Liverpool Tottenham-Man United 2-0 LIVE Man City-Newcastle 1-0

(Di sabato 19 agosto 2023) Seconda giornata diLeague con 5 gare in programma. Si parte alle 16 con ilche si riprende subito dal pareggio all'esordio co...

Il Brighton allenato da Roberto Devince 4 - 1 sul campo del Wolverhampton nella seconda giornata dellaLeague 2023 - 2024 e vola in testa alla classifica con 6 punti in 2 gare. Il Brighton sblocca il risultato al 15 con ...Pomeriggio da sogno per il Brighton di Roberto Deche, nella seconda giornata diLeague , travolge per 1 - 4 i Wolves, dopo aver conseguito lo stesso risultato nella prima contro il Luton Town. In rete Mitoma, Estupinan e March, con una ...Commenta per primo Seconda giornata diLeague con 5 gare in programma. Si parte alle 16 con il Liverpool che vuole riprendersi dal ...con il Man United e ospita il Brighton di Deche si ...

Premier League: poker e vetta per De Zerbi, vincono Liverpool e Tottenham Corriere dello Sport

Il Brighton allenato da Roberto De Zerbi vince 4-1 sul campo del Wolverhampton nella seconda giornata della Premier League 2023-2024 e vola in testa alla classifica con 6 punti in 2 gare. Il Brighton ...Quattro goal in casa, quattro goal in trasferta: i tifosi del Brighton sognano dopo l'avvio entusiasmante della squadra.