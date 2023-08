(Di sabato 19 agosto 2023) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

"Sono bene accette le parole sulla vitadefunto, quando il richiamo è utile alla edificazione comune ma la meditazione e ladevono essere incentrate sul pensiero della morte e della definitiva dimora con Cristo". Leggi su www....solo alle 'coseCielo', investendo tutto se stesso per gli altri, specialmente per coloro che nessuno vuole e che questo tempo spesso emargina. Come dirà ad Eva Crosetta, l'azione e la...Sarà cura della parrocchia ecomitato stesso comunicare le nuove date dei festeggiamenti nei ... Una veglia died una sedia rossa, vuota. In queste ore, in Costiera Sorrentina, viene ...

Preghiera del Mattino VENERDI 18 AGOSTO 2023 Lodi ... La Luce di Cristo

Il giovane era rientrato a Marnate dal Portogallo con la febbre alta: l’ipotesi di un’infezione. La telefonata diFrancesco raccontata durante i funerali ...Papa Francesco ha espresso il suo dolore e la sua vicinanza alla famiglia di Luca Re Sartù, stroncato da un'infezione batterica, con una commovente telefonata alla madre. Ieri, centinaia di ragazzi ha ...