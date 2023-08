Poyet ha impressionato per la qualità mostrata durante l’innovativa Coppa del Mondo femminile

Leggi su justcalcio

(Di sabato 19 agosto 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Gusè rimastodallaai Mondiali femminili di quest’anno e crede che il torneo ispirerà la prossima generazione di stelle del calcio. L’ampliamento del torneo a 32 squadre in Australia e Nuova Zelanda ha catturato l’immaginazione di molti, mentre un primo vincitore è garantito prima della finale di domenica tra Spagna e Inghilterra. Entrambe le nazioni ospitanti hanno registrato un record di presenze per le partite femminili, con l’Australia che ha giocato davanti a tre spettatori da 75.784 spettatori allo Stadium Australia di Sydney e 43.217 spettatori che hanno assistito alla vittoria della semifinale della Spagna contro la Svezia ad Auckland. Anche la competizione globale è stata caratterizzata ...