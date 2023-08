Pogba | luce in fondo al tunnel | spunta la data del rientro

(Di sabato 19 agosto 2023), dopo una stagione negativa, sembra vedere lainaled è pronto ad aiutare la squadra nel migliore dei modi Quando è arrivato è stato accolto con grande entusiasmo per via della sua straordinaria qualità e della capacità di abbinare forza fisica e qualità tecniche. Giocatore in grado di portare un contributo determinante e di cambiare le partite in qualsiasi motivo. La scorsa stagione, però, non è ansecondo le aspettative con una serie di problemi fisici che hanno caratterizzato, in negativo, il campionato (e le coppe) divede la fine dell’incubo: sta per tornare a disposizione (Credits: LaPresse) – Juvedipendenza Il primo problema fisico si è manifestato nel corso della preparazione estiva; infortunio ...

Oggi, più di un anno dopo , le aspettative non sono state rispettate ed il bilancio è oggettivamente negativo, ma non sembra finita per. All'orizzonte spunta uno spiraglio die il francese ...Modric è ladel Real di Zidane e Ancelotti, ma non gioca davanti alla difesa, ci ha giocato ... l'ultimo passaggio, lasciando a Fagioli e, che quelle doti ce le hanno, di star in campo non a ...Nel suo editoriale su Calciomercato .com, Giancarlo Padovan ha affrontato nuovamente la situazione riguardante Paul, mettendo invari aspetti della situazione attuale. Si è fatto riferimento alle sfide che la squadra della Juventus sta affrontando, comprese le penalizzazioni in campionato e l'esclusione ...

Juventus, Pogba vede la luce in fondo al tunnel: le ultime verso Udine Calciomercato.com

Era l'11 luglio 2022, quando la Juventus accoglieva a Torino Paul Pogba. Di ritorno dopo gli anni al Manchester United, il centrocampista francese approdava alla Continassa accompagnato da entusiasmo ...Paul Pogba torna a essere convocato in Udinese-Juve Il calciatore francese ha segnato contro l'Alessandria e ora vuole giocare di nuovo ...