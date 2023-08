Pisa | trovato morto 24enne disperso a Capannoli Paese in lutto

...dell'Ankaragücü - squadra della massima divisione turca - ha confermato che è statoun ... Il Palermo si era fortemente interessato a Morutan ma il, squadra con cui ha giocato nella scorsa ...Voglio ringraziare tutti i compagni perché dal primo giorno in cui sono arrivato ho... Come sono arrivato aVolevo rimettermi in discussione per aiutare i compagni e la squadra per ...Era andata a prendere due borsoni di vestiti a casa dell'ex convivente, poi nel disfarli hauna pistola. Ha subito avvisato la Polizia di Stato che è intervenuta a Tirrenia. Gli agenti hanno verificato che l'arma era regolarmente detenuta dall'ex compagno, che a suo dire l'aveva ...

Omicidio Mondovì, nelle ricerche di Chang impegnato il nucleo ... LA NAZIONE

I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti questa mattina, 19 agosto 2023, per la ricerca di un ragazzo di 24 anni, disperso in località Santo Pietro Belvedere ...Il corpo di un uomo è stato trovato in Arno, nel pomeriggio di oggi 18 agosto 2023. I vigili del fuoco hanno recuperato in località Ponte alla Navetta, nel comune di Calcinaia, il cadavere in ...