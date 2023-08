Pirlo ricorda Mazzone | «Maestro | guida e punto di riferimento»

(Di sabato 19 agosto 2023) Andrea: «mi ha insegnato che l’umanità è un valore fondamentale. Non lo dimenticherà mai» Andreaha dedicato un sentito messaggio a Carlo, suo allenatore ai tempi del Brescia. Ecco il ricordo del tecnico della Sampdoria verso il suo più grandeumano e professionale. RICORDO – «diè stato un faro: mi ha illuminato facendomi scoprire nuove qualità e mi ha insegnato che l’umanità è un valore fondamentale. Ha saputo divertire e ha fatto giocare bene le sue squadre. Non lo dimenticherò mai». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM

Ancora una volta grazie di tutto Carletto', è l'addio scelto da Andrea, allenato a Brescia da Mazzone. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni locome un 'uomo genuino e verace, ...È morto Carlo Mazzone e il mondo del calcio (ma non solo)il tecnico che ha segnato un'era. L'allenatore più presente nella storia della Serie A. Le sue ex squadre e i calciatori che con lui sono cresciuti hanno lasciato messaggi commoventi sui ...... Luca Toni, Andreae tanti altri. Non avrà vinto come altri suoi illustri colleghi, ma ... Anche Marco Materazzi, uno dei tanti calciatori allenati da Carlo Mazzone,l'86enne tecnico ...

Pirlo ricorda Carlo Mazzone, l'uomo che gli cambiò la carriera: Ti ... Fanpage.it

Tutti dell'ex tecnico romano apprezzavano la genuinità. Pochi ricordano come fosse imbattibile nel far crescere grandi talenti e di come il suo calcio molto moderno sia stato il padre del tiki taka di ...Andre Pirlo ricorda Carlo Mazzone sui suoi social con parole di grande affetto: l’allenatore romano cambiò la carriera del calciatore di Flero ...