- 'Ci manca qualcosa in mezzo al campo e davanti per alzare il livello, ma la società sta ... COLOMBO - 'Colombo a metantissimo e con caratteristiche che mi potrebbero servire, ben venga ...Colombo Mitantissimo, ben venga se dovesse arrivare. Delsi occupa Galliani, siamo nelle sue mani ma sono tranquillo", ha concluso Palladino. . . 19 agosto 2023... sono soddisfatto, ho visto entusiasmo e questo mi. È stato una vittoria che volevamo, ... "Sappiamo che in difesa siamo scoperti, sappiamo che ilè sempre in evoluzione e bisogna sempre ...

Piace il mercato dello stadio al Lazzaretto - Foto e video L'Eco di Bergamo

Siamo consapevoli di dover lottare con la nostra filosofia. Colombo Mi piace tantissimo, ben venga se dovesse arrivare. Del mercato si occupa Galliani, siamo nelle sue mani ma sono tranquillo", ha ...MILANO - "Abbiamo fatto una gara importante contro un avversario di valore, sono soddisfatto, ho visto entusiasmo e questo mi piace. È stato una vittoria ... sappiamo che il mercato è sempre in ...