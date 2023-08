Peste suina | scoperto un nuovo contagio in un allevamento a conduzione familiare di Pavia Più di 900 i casi tra Liguria e Piemonte

(Di sabato 19 agosto 2023) Dopo il primorisalente allo scorso giugno, è statoin Lombardia uncaso di positività alla, all’interno di undi suini aa Montebello della Battaglia, provincia di. L’conta circa 160 animali e comprende anche un macello aziendale. L’indagine epidemiologica è scattata dopo un sospetto aumento del tasso di mortalità all’interno dell’ed è stata condotta dal personale del Dipartimento Veterinario della ATS di, dell’Unità Operativa Veterinaria di Regione Lombardia e dell’Istituto Zooprofilattico. L’analisi ha permesso di escludere il contatto diretto fra suini e cinghiali come causa del ...

Oltre a essere vettori di, con i danni che essa comporta agli allevamenti e al settore agroalimentare, i cinghiali sono diventati un pericolo per gli esseri umani, anche nelle loro ...... ad esempio, laafricana, di cui si sono registrati focolai in alcuni regioni italiane". "Si tratta dunque " conclude - di un'azione significativa che contribuisce ad accrescere il grado ...... ad esempio, laafricana, di cui si sono registrati focolai in alcuni regioni italiane" spiega l'assessore Bezzini, mentre l'assessore alla Caccia Stefania Saccardi sottolinea che "di ...

Peste suina in un allevamento a conduzione familiare nel Pavese Agenzia ANSA

Milano, 19 ago. (askanews) – Un caso di positività alla peste suina africana è stato confermato dal centro di referenza nazionale in un allevamento di maiali a conduzione familiare della provincia di ...MILANO. E' arrivato ieri (venerdì 18 agosto) il riscontro di un caso di positività alla peste suina in un allevamento di maiali di Montebello della Battaglia, che rientra nella zona di restrizione. Qu ...