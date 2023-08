Pescara | nuovi contatti col Latina per Sannipoli Sfuma Tribuzzi

Perché Sannipoli va in scadenza a giugno 2024 e ilha deciso di anticipare i tempi e giungere ad un'intesa con i nerazzurri per ingaggiarlo già quest'estate. L'ultima richiesta è di 70 mila ......di Salvini alle opere di Roma Quattro i progetti della Capitale che dovranno aspettare i... Intorno si registrano - 845 milioni di euro per interventi sulla Roma -. Il grosso dei fondi ......eSud) e il consiglio comunale a cui vengono conferiti solo il potere di indirizzo politico e il potere di controllo amministrativo. 'Questa divisione permetterà di eleggere fino a 150...

Varveri (Radicali Abruzzo) sulla Nuova Pescara: "Da fusione a moltiplicazione di municipi e poltrone" IlPescara

Non si sblocca la trattativa tra Pescara e Latina per il centrocampista Daniel Sannipoli. Gli adriatici hanno chiarito che il classe 2000 è la priorità per il centrocampo e lo stesso calciatore ...Stamane a Pescara l’incontro con i parlamentari eletti in Abruzzo convocato dal presidente del Conservatorio Maurizio Di Nicola ...