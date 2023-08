Perché Vissa è stata eliminata col 7° tempo ai Mondiali di atletica? Beffa nei 1500 nonostante il personale!

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023) Ai2023 dileggera è entrato in vigore un nuovo regolamento per quanto riguarda le discipline del mezzofondo. I tempi di ripescaggio non sono più contemplati e dunque il passaggio al turno successivo è previsto soltanto in base al piazzamento. Questa decisione èpresa per evitare che i tempi di ripescaggio provenissero quasi esclusivamente dall’ultima serie. La novità ha esordio in occasione deimetri femminili e purtroppo la nostra Sintane ha fatto le spese. La primatista italiana del miglio ha corso il proprio primato personale (4:01.66) e ha firmato il settimocomplessivo del turno, ma non è bastato per accedere alle semifinali. Il motivo? Passavano soltanto le migliori sei classificate di ogni batteria e l’azzurra è...