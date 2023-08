Perchè l’Ascoli ha giocato in 8 contro il Cosenza? Tre rossi in 13 minuti!

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 19 agosto 2023) Tre cartellini rossi sventolati alla stessa squadra, nel primo tempo, nell'arco di 13 minuti di gioco. Se non è un record è comunque un episodio alquanto singolare quello accaduto in Cosenza-Ascoli, partita valevole per la prima giornata del campionato di Serie B. Protagonista l'arbitro Fourneau che ha espulso ben 3 giocatori ospiti. Primo rosso estratto all'indirizzo di Falasco che, già ammonito, ha steso Tutino lanciato in porta piede al minuto 36. Al 41? Buchel commette fallo da ultimo uomo su D'Urso e si becca il secondo cartellino rosso. Per la terza espulsione serve il Var: intervento di Forte su Fontanarosa a palla lontana, terzo rosso e Ascoli in 8 a fine primo tempo!