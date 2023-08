Perché la nomina di Spalletti a ct della Nazionale accontenta tutti

Leggi su linkiesta

(Di sabato 19 agosto 2023) La Federazione Italiana Gioco Calcio non si è distinta negli ultimi anni per organizzazione, lungimiranza, coraggio e prontezza di riflessi. Tuttavia, la tempesta perfetta scatenata dalla famigerata PEC inviata da Mykonos la sera del 12 agosto, in cui Roberto Mancini annunciava le proprie dimissioni da commissario tecnico, è stata disinnescata con velocità e brillantezza che hanno persino del paradossale. In questi mesi Gabriele Gravina è diventato un uomo estremamente impopolare. Il paravento del trionfo di Wembley ha retto finché sul caponon si è abbattuta la tremenda mazzataMacedonia: l’amarissimo flop sportivo ha reso di colpo intollerabile tutto il resto che facevamo finta di accettare, dall’imbarazzante alleanza con la Turchia per l’organizzazione degli ...