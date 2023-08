Perché la 20 km di marcia dei Mondiali è in ritardo | cosa é successo e quando inizia

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023) Subito problemi ai2023 di atletica a Budapest. Alle 8:50 di questa mattina sarebbe dovuta cominciare la 20 km di, ma a causa di un temporale in arrivo nella capitale dell’Ungheria gli organizzatori hanno deciso, in via cautelare, di posticipare il via della gara di due ore. La nuova partenza sarà dunque, tempo permettendo, alle 10:50. Al momento in cui scriviamo la pioggia sta cadendo veramente sopra Budapest e ora c’è da capire per quanto durerà questo maltempo. Non resta che attendere per scoprirlo. In casa Italia c’è molta attesa per questa gara, visto che al via si presenterà anche il campione olimpico della distanza e campione mondiale della 35 km Massimo Stano. Oltre a lui, il Bel Paese potrà contare anche su Francesco Fortunato, atleta classe 1994 che in questa stagione si è imposto Coppa Europa a Podebrady in Repubblica Ceca, ...