Pensioni | drastici cambiamenti in arrivo | i cittadini tremano

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 19 agosto 2023) Nel 2024 l’importo dellesarà corretto sulla base di diversi fattori, quindi i pensionati riceveranno cifre differenti dal solito. Fortunatamente almeno stavolta le cifre saranno corrette al rialzo: si tratta di un intervento reso necessario dall’aumento del costo della vita che è stato registrato nel corso del 2023 e che si prevede per il 2024. La pensione aumenterà nel 2024 per effetto della perequazione – ilovetrading.itIl meccanismo, indicato dal termine tecnico perequazione, si attiva nel momento in cui è necessario distribuire in maniera più equa le risorse economiche che lo Stato ha a disposizione allo scopo di migliorare le condizioni di vita dei propri. In pratica, giacché il prezzo dei beni e dei servizi di prima necessità sta continuando ad aumentare per effetto dell’inflazione, aumenteranno anche le ...