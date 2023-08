“Penale se l’allenatore cambia club o Federazione” | il dettaglio della clausola di Spalletti Corbo

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 19 agosto 2023) L’addio al veleno trae De Laurentiis nelle parole di Antoniosull’edizione napoletana di Repubblica. Bentornati, tra feste e veleni. Lucianosmette l’azzurro dei campioni d’Italia per quelloNazionale. Già finito il suo anno sabbatico, nessuno immaginava così presto, è durato solo 40 giorni. Diventa Ct. Era fuggito per “troppo amore”, come disse per spiegare lo strappo del 3 maggio un minuto dopo lo scudetto, temeva di non rire quanto i napoletani gliene davano. Proprio vero, in amore vince chi fugge Non dispiace ad Aurelio De Laurentiis, non si sopportavano un minuto in più, finti anche i sorrisi nelle foto, Luciano lo definiva il Sultano con un risolino più acido che divertito il mattino del 4 maggio al coffee-break dell’hotel udinese “La dimorèt” sulla ...