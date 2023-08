Pavia | prende a calci porta a vetri dopo lite | si taglia e muore dissanguato

(Di sabato 19 agosto 2023) Si sarebbe lesionato all'arteria femorale E’ mortoaver preso ail portone adi un palazzo in via Rosselli, a Voghera, nel pavese. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri a un 36enne di origine nigeriana, regolare sul territorio nazionale. Stando alle ricostruzioni degli investigatori, sembrerebbe che l’uomo abbia litigato al citofono con un’amica residente nello stabile di via Rosselli. Durante la, preso da uno scatto d’ira, avrebbe sferrato uno violentissimo al vetro del portone condominiale, rompendola. Sembra che si sia lesionato all’arteria femorale. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Voghera, a seguito di un primo intervento della polizia locale e i soccorritori del 118, che lo hanno ...

