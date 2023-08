Pavia | era scomparso da giorni | ritrovato senza vita in un appartamento a Trivolzio

(Di sabato 19 agosto 2023) Milano, 19 ago. (Adnkronos) - Eranel pomeriggio di giovedì 17 agosto da Motta Visconti, comune dell'hinterland milanese, dopo essersi allontanato da casa con l'auto. Di lui anche i familiari avevano perso le tracce, tanto che la sorella aveva lanciato un appello sui social per ritrovarlo, ma nel pomeriggio di ieri il suo corpo,, è stato trovato nell'di una amica a, nel pavese. E' accaduto a un uomo di 44 anni. Sul caso stanno indagando i carabinieri di. Che cosa sia successo all'uomo non è ancora chiaro e gli investigatori mantengono uno stretto riserbo sulle possibili cause della morte. Si dovranno attendere gli esiti dell'autopsia e degli esami scientifici.

Giallo a Trivolzio, 44enne trovato morto in casa di una giovane

Il decesso dell’uomo, residente nel Milanese, sembrerebbe provocato da una caduta accidentale dalle scale interne dell'abitazione che però è stata posta sotto sequestro per accertamenti. Disposta l'au ...E’ del tutto fuori pericolo la bambina di 3 anni che ieri, nel pomeriggio ha rischiato di morire affogata nelle acque della piscina del Campus Aquae di Pavia. La piccola, ...