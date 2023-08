Pavia | 44enne trovato morto a casa di un’amica con il cranio fratturato | era sparito da giorni

morto con la testa fracassata a. Il giallo e le indagini . Fabio Friggi era scomparso il 17 agosto .morto con la testa fracassata a. Come riporta 'TgCom24' Fabio Friggi , .... Giallo a Trivolzio in un'abitazione di via delle Orchidee. Il corpo di un uomo di 44 anni, ... sarebbero state trovate distanti dal punto in cui è stato rinvenuto il corpo del. L'...Il cadavere delè stato trasportato all'istituto di medicina legale dell'Università di: l'autopsia potrà chiarire se le lesioni al cranio siano compatibili con una caduta dalle scale. TI ...

Pavia, 44enne trovato morto a casa di un'amica: aperta un'indagine Sky Tg24

Tragedia a Trivolzio, in provincia di Pavia, il 44enne trovato morto in casa di un'amica: aveva il cranio fratturato ...A Trivolzio, in provincia di Pavia, un uomo di 44 anni è stato rinvenuto cadavere ... Sua sorella aveva pubblicato una foto del 44enne spiegando che il fratello si era “allontanato da casa con l’auto, ...