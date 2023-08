Pavard titolare nella tradizionale ‘partita dei sogni’ con il Bayern Monaco

(Di sabato 19 agosto 2023)in campo in un test amichevole trae il Fanclub Weinbeisser Kalter, cioè una selezione di 44 giocatori altotesini che ogni anno dal 2007 sfida la prima squadra tedesca. IN AMICHEVOLE – Benjamindopo la panchina di novanta minutiprima partita di Bundesliga contro il Werder Brema, è sceso in campo daper giocare il “Dream Match 2023”. Una partita che dal 2007 ad oggi si disputa tradizionalmente ogni anno contro il Fanclub Weinbeisser Kaltern. La partita va in scena oggi allo stadio St. Anton a Caldaro sulla Weinstraße (Alto Adige, Austria) alle ore 15. Di seguito la formazionedel: Ulreich; Sarr,, de Ligt, Krätzig; Laimer, Pavlovi?; Müller, ...

Tuchel lancia l'attaccante inglese Kane nella formazionee preferisce Mazraoui a. Il 27enne difensore francese, in scadenza di contratto il prossimo giugno e nel mirino dell'Inter sul ...Benjaminva in panchina contro il Werder Brema. E' questa la scelta del Bayern Monaco e del tecnico ... Non, ma nemmeno in tribuna, a testimonianza del fatto che c'è ancora da trattare ...... infatti, Hugo Lloris avrebbe rifiutato la Lazio una volta capito che non sarebbe stato il... 19:11 18 Agosto Inter, rilancio per: ecco la nuova offertaSecondo il giornalista Florian ...

Pavard, l'Inter può attendere Bild: "Probabile titolare stasera" Passione Inter

Se dovesse saltare il francese, potrebbe esser fatto un tentativo per Shuurs del Torino che però costa molto più del collega transalpino. Per quanto riguarda l'attacco, invece, ci sarebbero stati dei ...Il mercato poco esaltante delle antagoniste rende però ancora l’Inter una formazione in grado di competere per il titolo, nonostante le incognite. Servirebbero altri due colpi di mercato: in difesa ...