Pavard | nessun veto dal Bayern Monaco | tutto sta all’Inter! Scenari

(Di sabato 19 agosto 2023) L’Inter continua a trattare per Benjamindel. Il forte difensore francese ieri non ha preso parte alla vittoria dei bavaresi all’esordio contro il Werder Brema LA SITUAZIONE ? L’Inter tratta colper assicurarsi le prestazioni di. Il difensore francese, in scadenza nel 2024, piace parecchio ai nerazzurri. Ieri sera, Tuchel lo ha tenuto per 90 in panchina nella sfida d’esordio dei campioni di Germania contro il Werder Brema. Come riferisce Phillip Kessler, giornalista vicino alle questioni del, in linea di principio il club tedesco è ancora disposto a cedere, maresta nelle mani dell’Inter. Serve alzare l’offerta di 25 milioni. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter ...

Inter-Pavard, nessuna interruzione: la trattativa va avanti. Ieri il francese confermava… fcinter1908

