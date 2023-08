Pavard Inter

Leggi su inter-news

(Di sabato 19 agosto 2023) Ilfa la voce grossa con l’e non sembra intenzionato a lasciar partire facilmente. Tutto comunque resta ancora aperto. COMPLICAZIONI – Per l’sembra essersi complicata lache porta a Benjamin. Tuttavia la trattativa, pur risultando lunga e complicata, non è ancora chiusa. Secondo quanto riporta Daniele Miceli, nel corso dell’edizione di SportMediaset, per l’eventuale arrivo in nerazzurro del difensore francese è ancora tutto in piedi. L’ha offerto al25 milioni di euro più bonus, ma la richiesta è di almeno 35. A permettere al club tedesco di dettare le condizioni, nonostantesia in scadenza di contratto fra un anno, è la presenza ...