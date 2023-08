Pavard e Inter all’oscuro del no del Bayern Monaco | le ultime – Sky

(Di sabato 19 agosto 2023) Dalla Germania arrivano cattive notizie per l’: ilavrebbe chiuso le porte per il trasferimento di. Ma Gianluca Di Marzio smentisce e spiega la situazione delle diverse parti coinvolte nell’operazione. NESSUNA COMUNICAZIONE – Continuano a cambiare le carte sul tavolo dell’. Secondo rumors dalla Germania sembra esserci all’orizzonte un altro colpo di mercato mancato: questa volta si tratta di Benjamin. A Sky Sport 24, però, Gianluca Di Marzio smentisce e spiega la posizione delle varie parti in causa: «Ilnon ha ancora comunicato questa decisione all’e nemmeno al giocatore. L’non è stata informata né dall’entourage del giocatore né dal club tedesco che ...

Individuato l'erede di Milan Skriniar L'si è mossa ufficialmente per Bejamin. Il difensore sarebbe congeniale al 3 - 5 - 2 di Simone Inzaghi che potrebbe collocarlo sul centro destra ma ...Un altro teme una nuova fregatura per l': 'Con tutto l'amore possibile che possa avere per un calciatore importante nello schema di inzaghi come, ma 40 mln con contratto in scadenza tra ...è un gran colpo: esperto, forte e pronto. Si tratta di un calciatore che ha già vinto ... Inoltre il francese ha chiesto al Bayern la cessione: l'può dirsi ottimista, nonostante la ...

Pavard, l'Inter aumenta l'offerta: sul tavolo 30 milioni La Gazzetta dello Sport

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...Sarebbe saltato il trasferimento di Pavard all'Inter: il Bayern Monaco infatti avrebbe deciso per la permanenza del francese bloccando la trattativa ...