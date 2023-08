(Di sabato 19 agosto 2023) Nonostante le notizie contrastanti che arrivano sul fronte Benjamin, secondo Tuttosport la trattativa potrebbe sbloccarsi a breve e nel migliore dei modi per l’Inter. Tanto che si parla già diper l’esordio.– Resta un intrigo la situazione legata a Benjamin, difensore per il quale l’Inter ha accelerato nelle ultime ore. Nonostante le notizie contrastanti che arrivano sulla trattativa, in casa nerazzurra restaper la fumata bianca. La cifra finale a cui si può chiudere con il Bayern Monaco è di 35 milioni di euro bonus compresi, cifra per la quale servirà un piccolo sforzo da entrambe le parti. La volontà è quella di chiudere già nelle prossime ore, in modo tale da averea Milano la prossima settimana e addirittura di poterlo far ...

... ma è giusto provarci, sempre tenendoche gli equilibri, da qui al 31 agosto, possono ancora ...di un difensore centrale in grado di sostituire Skriniar (si tratta con il Bayern Monaco per)...Ilalla rovescia verso Inter - Monza è iniziato: sabato alle 20:45 a San Siro inizierà la stagione dei nerazzurri con la prima giornata di campionato. Dopo il pre - campionato e le amichevoli ...Imprevisti da mettere ine in considerazioni serve attrezzarsi con tanti altri piani ... Altre piste da non scartare a priori sono quelle di Kevin Danso del Lens e di Benjamindel Bayern ...

Pavard, conto alla rovescia: ottimismo e tempistiche - TS Inter-News.it

La distanza che resta tra la domanda del Bayern e l’offerta nerazzurra è di 5 milioni. Il primo impegno di campionato per i due club ha solo rallentato la trattativa ...L'Inter insiste per Benjamin Pavard: il calciatore del Bayern Monaco è stato individuato come rinforzo ideale per la difesa nerazzurra.