Paura per l’uragano Hilary che si avvicina alla California

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 19 agosto 2023) L‘uragano, che si è rafforzato finocategoria 4 nel Pacifico del Messico, mantiene la sua intensità e avanza verso la penisola della Bassadove si stima che questo fine settimana approderà per poi entrare in. Il ciclone, emerso mercoledì come una tempesta tropicale, si sta dirigendo a nord-ovest con una velocità di 19 chilometri all’ora, venti sostenuti di 215 chilometri all’ora e raffiche fino a 260 chilometri all’ora. Il fenomeno meteorologico provocherà piogge “occasionali intense” in BajaSur, Sonora, Sinaloa e Nayarit, oltre a piogge “molto intense” a Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Colima e Michoacan Sulle coste della BajaSur sono invece previste raffiche di vento da 80 a 100 ...