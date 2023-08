Paupisi | Orsillo ai comuni limitrofi | “Uniamo le forze per progettazione comune”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Ho sempre pensato e creduto che per dar senso e forza ad un grande progetto di rilancio dei nostri piccoli territori bisognava unire le, perseguire lo stesso fine, confrontarsi con le realtà vicine e aiutarsi vicendevolmente. Sono quindi contento di costatare che nei paesi, Torrecuso e Ponte, quest’anno non si siano organizzati eventi in concomitanza della nostra 50° Sagra del Cecatiello in programma il prossimo 25-26-27-28 e 30 agosto e ringrazio di vero cuore le amministrazioni comunali nelle persone dei sindaci Angelino Iannella e Antonello Caporaso, e le varie associazioni per aver pensato di non far accavallare le date”. Così Dario, presidente della Pro Loco dia pochi giorni dall’inizio del Festival dei Sapori. “I nostri territori non hanno niente da ...