Parce sepulto | ovvero abbi rispetto per il sepolto

(Di sabato 19 agosto 2023) La quiete dopo la tempesta, o meglio l’elegante e discreta pacatezza di osservatori di professione contrapposto allo squallore del comportamento di prèfiche fuori posto e dal contesto, comunque mai coerenti. Come compenso per la prestazione sono solite, anche i loro pendents di sesso maschile, contentarsi dell’attimo di visibilità a lungo agognato che potrebbe derivare loro da quella sovraesposizione. Lo stesso che, in più di una settimana di “prestazioni”, sarebbe pur dovuto arrivare. L’argomento è più che imbarazzante e ormai è stato più che elaborato negli ultimi giorni. Con ordine. Due eventi luttuosi hanno colpito il mondo della cultura del Paese, isole comprese… Uno, particolarmente doloroso per la giovane età della vittima, era stato preannunciato con squilli di trombe e rullo di tamburi, messa in scena entrambi di per sé già greve, a mò delle cronache dei preparativi di un ...