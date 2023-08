Papa “Ridurre le spese militari in favore di bisogni umanitari”

Incoraggiamo a deporre le armi, ale spese militari per provvedere ai bisogni umanitari, a convertire gli strumenti di morte in strumenti di vita". Lo scriveFrancesco su X, l'ex Twitter.... il programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, si trova costretto ai suoi aiuti ... Per l'occasione,Francesco sul suo account ...E' l'appello del, in occasione della Giornata mondiale dell'aiuto umanitario. "Incoraggiamo a deporre le armi, ale spese militari per provvedere ai bisogni umanitari, a convertire gli ...

Ucraina, nuovo appello alla pace di Papa Francesco: “Incoraggiamo a deporre le armi e a ridurre le… Il Fatto Quotidiano

ROMA (ITALPRESS) – “E’ nostra responsabilità aiutare a estirpare dai cuori l’odio e la violenza. Incoraggiamo a deporre le ..."È nostra responsabilità aiutare a estirpare dai cuori l’odio e la violenza. Incoraggiamo a deporre le armi, a ridurre le spese militari per provvedere ai ...