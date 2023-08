Papa Francesco telefona alla mamma di Luca | il giovane morto al rientro dalla Gmg di Lisbona

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 19 agosto 2023) Città del Vaticano – Una carezza via telefono per provare a lenire il dolore immenso per la perdita di un figlio.vigilia dei funerali (celebrati ieri) diRe Sartù, il 24enne di Marnate, comune in provincia di Varese,a causa di un batterio qualche giorno dopo essere tornato dGiornata Mondiale della Gioventù dihatodel ragazzo. La donna, come racconta Vatican News, lo ha riferito con grande commozione direttamente al vicario episcopale, monsignorRaimondi che ha celebrato le esequie del ragazzo: “Le parole testuali della– dice il presule – sono state: ‘quando lo vede, lo ringrazi perché è stato di una ...