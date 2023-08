Palmeri | «Frattesi migliore della preparazione Thuram | la porta!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 19 agosto 2023) Sono tanti i nuovi arrivati in casa Inter, ma non partiranno tutti dal primo minuto contro il Monza. Tancredine parla su Sportitalia da Appiano Gentile. NUOVI – Tancredidescrive il ruolo dei nuovi acquisti: «Carlos Augusto è stato il miglior esterno dello scorso campionato,ilassolutoestiva e può subentrare a Mkhitaryan nonostante il suo ruolo sia simile a quello di Barella. Arnautovic non partirà dall'inizio, l'ambiente Inter però si sente come se fossero usciti due titolari, Dzeko e Lukaku, e fossero entrati due primi rincalzi,e Arnautovic. Il francese ha fatto vedere di saper giocare bene con la squadra, ma deve anche girarsi e guardare la porta».