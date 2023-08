(Di sabato 19 agosto 2023) Raffaeleha espresso il suo parere sulla sconfitta odierna del suo Monza con l’a San Sirocettato da Sky Sport. DELUSIONE – Raffaelecosì: «Intanto parliamo di quest’anno, concentriamoci altrimenti rimaniamo ancorati alla passata stagione. Loroforti, giocatoriforti e grande allenatore, vanno fatti i complimenti a loro per l’ottima. Per 70siamoin, il dispiacere è che abbiamo preso i 2 gol in costruzione nostra. Su questi concetti di solito lavoriamo bene, sul 2-0 si è chiuso tutto. Queste partite servono a farti capire la condizione, cosa ci serve e su cosa dobbiamo lavorare meglio. Queste squadre ti fanno vedere i tuoi difetti, ben venga che ...

Finchè sonoin campo il centrocampo con Pessina in mezzo ha fatto la sua parte. I problemi ... A questi errori di valutazione,non ha considerato che la partita sull'1 - 0 non era ...In Brianza, agli ordini di Raffaele, il ragazzo si mette in mostra, dando lustro alle sue ... La situazione del centrocampo bianconero viveva già una emergenza, con Rabiot e Fagiolia ...IT - Il Monza è pronto a definire il prossimo innesto da regalare a Raffaele: visite ... la Juventus potrebbe piazzare così uno dei tanti esuberiin rosa. 08:55 02 Agosto Affari ...

Palladino: «Rimasti in partita per 70 minuti, Inter molto forte» Inter-News.it

In casa Monza ha parlato a Sky Sport il tecnico Raffaele Palladino: "Concentriamoci su quest'anno. Inter molto forte, allenatore molto bravo e i giocatori hanno ottime ...Mossa a sorpresa del tecnico del Monza a San Siro: maglia da titolare per l'attaccante croato che non ha mai giocato nell'ultima stagione.