Palermo | stuprata da sette giovani | «Imploravo di smettere | i passanti mi ignoravano» Il branco inchiodato dalle telecamere

L'interlocutore lo metteva in guardia: 'Questa non è che se ne spunta che l'aveteStai attento a questi video' e lui: 'Ma infatti adesso li sto eliminando tutti, lo sto mandando solo a chi ...... passata a bere e scherzare, che per una ventenne si è trasformata però in un inferno: la giovane, come lei stessa ha poi denunciato ai carabinieri, lo scorso 7 luglio, sarebbe stata infatti...Il racconto della ragazza di 19 annidal branco a- sette arrestati, uno è minorenne - è stato dettagliato ma sono stati i video girati dagli stessi stupratori ad inchiodarli davanti ...

Stupro di gruppo a Palermo, violentata a turno da sette ragazzi: arrestato anche un minorenne ilmessaggero.it

Dagli atti dell’indagine le parole dei presunti stupratori: «Eravamo troppi e sinceramente mi sono schifato un poco, però che devo fare la carne è carne». Lei «si è sentita pure male, piegata a terra, ...“Ho urlato basta ma loro ridevano. Gridavano ‘tanto ti piace’”. Pesano come macigni le parole della 19enne di Palermo, vittima di una violenza sessuale di gruppo la sera del 7 luglio scorso. La notizi ...