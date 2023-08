Palermo | Semenzato Nm | ' garantire pene certe'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 agosto 2023) Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "Senza moralità, senza anima, senza alcun valore. Questi sono gli stupratori di. La notizia dello stupro di gruppo avvenuto lo scorso 7 luglio aci lascia sgomenti e attoniti per l'atrocità e l'efferatezza con cui dei giovani si sono accaniti su una ragazza, ma soprattutto per l'assoluta indifferenza e gli atteggiamenti denigratori a esso collegato, come se quell'atto fosse una naturale conseguenza di una folle serata. Esprimo la mia vicinanza alla vittima e alla sua famiglia.Un simile orribile e deplorevole gesto è una ferita profondissima, la violenza contro una donna, una giovane donna è violenza contro una comunità intera". Lo dice Martinadi Noi moderati, presidente della commissione parlamentare sul Femminicidio e ogni altra violenza di genere. "In Italia - prosegue -, in tema ...