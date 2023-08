Pale eoliche a Montauto. L'ira del sindaco: "E' una mostruosità per noi inaccettabile" LA NAZIONE

Energie rinnovabili, punto e a capo. Sembra un paradosso, ma in Italia chi ha intenzione di sfruttare il sole o il vento per produrre energia deve impegnarsi in una maratona piena di ostacoli e traboc ...Al Comune di Manciano è pervenuta la comunicazione del Mise riguardo al progetto della Wind. Un piano che prevede otto torri di circa 200 metri di altezza l’una, su piattaforme di cemento armato di 8 ...