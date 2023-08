Pagelle Mondiali atletica | la nuova dimensione di Fabbri Jacobs ci ha messo la faccia | Stano non pervenuto

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023)2023 OGGI Sabato 19 agosto Lorenzo Fortunato, 6: la prestazione, in termini cronometrici, non è da buttare. Il piazzamento a ridosso della top10 non può però soddisfare un ragazzo che si sentiva pronto per spiccare definitivamente il volo. C’è ancora molto lavoro da fare per ambire alle medaglie, ma anche poco meno di un anno di tempo prima delle Olimpiadi di Parigi 2024. Teniamolo in grande considerazione. Andrea Cosi, 5,5: un ragazzo giovane, interessante, ma ancora decisamente acerbo a questi livelli. Una buona esperienza, si è reso conto di quanta strada debba ancora fare per scalare le gerarchie internazionali. Massimo, 4: era partito, per sua stessa ammissione, per vincere l’oro. Non è mai stato in lizza nemmeno per salire sul podio, prima di ritirarsi al 15° km. In questa ...