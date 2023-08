Pagelle Italia-Bulgaria 3-0 volley | Antropova-Egonu | coesistenza improbabile Sylla spicca in difesa

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023)3-0Alessia Orro, 6,5: distribuisce il gioco con lucidità, alternando le bocche da fuoco a disposizione in attacco, senza mai dimenticarsi delle centrali. Cresce giorno dopo giorno l’intesa con. Ekaterina, 7,5: negli attacchi con palla alta è già tra i migliori opposti in circolazione. Si comprende perché la Federazione abbia fatto di tutto per accelerare i tempi della naturalizzazione. Questo è il suo ruolo, nel quale continuerà a giocare anche nel club durante l’anno. Da schiacciatrice sarebbe snaturata: non è negata in ricezione, anzi, tuttavia servirebbe lavorarci nel tempo. Per questo, al momento, la convivenza con Paolaappare di difficile realizzazione, se non per scampoli di partita. Anche oggi è stata ...