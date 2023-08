Pagelle Genoa-Fiorentina 1-4 | voti e tabellino Serie A 2023 24

(Di sabato 19 agosto 2023) Il match tradel Marassi per la prima giornata di questaA, ha visto i viola di Vincenzo Italiano strapazzare i neopromossi di Gilardino, con un nettissimo 1-4. In gol Biraghi, Bonaventura, Nico Gonzalez, Mandragora e Biraschi. Ecco ledel match. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH(3-5-2): Martinez 3.5; Biraschi 6.5, Bani 3.5, Dragusin 4; Hefti 5 (59? Vasquez 5.5), Frendrup 6, Badelj 5 (59? Jagiello 5), Thorsby 5, Caricol 5 (59? Ekuban 5.5); Retegui 3, Gudmundsson 4. All. Gilardino 5.(4-2-3-1): Terracciano 6; Kayode 7.5 (82? Dodò sv), Milenkovic 6, Ranieri 6, Biraghi 8; Arthur 6, Mandragora 7.5 (82? Duncan); Nico Gonzalez 7.5 (72? Sottil 6), Bonaventura 8 (88? Infantino sv), Brekalo 6.5; Nzola 6.5 (82? Beltran sv). All. Italiano 7.5 IL ...

La Serie A continua a emanare i primi verdetti. In un Luigi Ferraris gremito a festa, Genoa-Fiorentina si presenta come la partita che riaccoglie il Grifone ...Genoa e Fiorentina torneranno a breve in campo sul risultato di 3 a 0 per i toscani dopo un primo tempo giocato praticamente in una metà campo, quella genoana. Assolutamente giù di tono il Genoa che ...