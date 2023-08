Pagelle Empoli-Verona | i voti ai protagonisti del match

(Di sabato 19 agosto 2023) I top e flop e iaidelvalido per la prima giornata di Serie A 2023/24:Ledeideltra, valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: al termine del primo tempo FLOP: al termine del primo tempo(4-2-3-1): Caprile 5; Ebuehi 5.5, Ismajli 6, Luperto 6, Cacace 5.5 (80? Pezzella sv); Grassi 5.5 (86? Henderson sv), Marin 6.5; Cancellieri 5.5 (71? Shpendi 6), Baldanzi 6, Gyasi 5 (86? Ekong sv); Caputo 5.5 (71? Piccoli 5.5). Allenatore: Zanetti 5.5. A disposizione: Perisan, Stubljar, Guarino, Ranocchia, Stojanovic, Marianucci, ...

Empoli – Hellas Verona 0 – 1, LE PAGELLE: Bonazzoli la decide ... Stadionews.it

Il match valido per la prima giornata di Serie A tra Empoli e Verona è giunto al termine con una vittoria di misura per la squadra ospite. Decisivo Federico Bonazzoli al 74' minuto, che sigla la rete ...Empoli e Verona apriranno la prima giornata di Serie A. Le due formazioni scenderanno in campo alle 18:30 allo Stadio Castellani. Vediamo insieme le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori: ...