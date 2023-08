(Di sabato 19 agosto 2023) La partita traè finita 0-0. Si apre con un mesto pareggio il campionato diB per queste due squadre, che non hanno trovato modo di sbloccare la partita negli oltre novanta minuti di gioco. Gli unici sprazzi sono stati firmati da Afena-Gyan, Iemmello e Vasquez, che però non hanno mai trovato la porta. C’è ancora bisogno di grande lavoro per tutte e due le panchine, che dovranno impostare la prossima partita nel migliore dei modi per rifarsi. Di seguito ile le(4-2-3-1): Sarr 7; Sernicola 6+, Bianchetti 6, Ravanelli 6, Quagliata 6; Abrego 6+ (83? Ciofani sv), Bertolacci 5.5(71? Castagnetti sv); Zanimacchia 6- (83? Buonaiuto sv), Vazquez 6-, Afena-Gyan 7-; Tsadjout 5/6 (78? Pickel sv). A disp.: Saro, Jungdal, Aiwu, Sekulov, ...

Laregola il Crotone 3 - 1 ai tempi supplementari e conquista il passaggio del turno in Coppa ... TABELLINO EHIGHLIGHTS Ad inizio ripresa è il portiere del Crotone a rendersi assoluto ...Il video con gli highlights della sfida trae Crotone , valida per in trentaduesimi di Coppa Italia 2023/2024. La formazione di casa ... TABELLINO ELA CRONACALe, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di- Crotone , match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia 2023/2024. Tumminello porta in vantaggio i gli ospiti, ma è Afena - ...

Pagelle Cremonese-Catanzaro 0-0: voti e tabellino Serie B 2023/2024 SPORTFACE.IT

Termina in parità invece il match tra Cremonese e Catanzaro. Ternana-Sampdoria 1-2 ... Forse ti può interessare Serie B al via, pagelle Bari-Palermo 0-0: Brunori un falco, male Maita e Di Mariano Top ...Inizia con un pareggio il campionato del Bari. La squadra biancorossa, in trincea vista la doppia inferiorità numerica, ha tenuto il risultato conquistando un punto d'oro. Una sfida, ...