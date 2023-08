Ötzi era calvo | obeso | tatuato | di origine anatolica

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 agosto 2023) L’uomo venuto dal ghiaccio, o uomo del Similaun vissuto oltre 5000 anni fa e rinvenuto il 19 settembre 1991 in Trentino-Alto Adige, aveva un aspetto diverso da quello che si era supposto in base alle prime analisi genetiche effettuate sulla mummia: il colore della sua pelle era più scuro e i suoi geni lo predisponevano alla calvizie maschile e all’obesità. Un gruppo di ricercatori dell’Istituto Max Planck per l’antropologia evolutiva di Lipsia e dell’Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research di Bolzano, ha analizzato di nuovo il genoma di(nell’immagine, (c) Museo Archeologico dell’Alto Adige / Heike Engel 21lux) avvalendosi di metodi di sequenziamento più recenti che hanno consentito di formulare nuove ipotesi sulla sua discendenza dalle popolazioni della steppa immigrate dall’oriente ed anche sul suo aspetto e stato di salute. Nel 2012 fu ...