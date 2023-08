Ostia | 10 centesimi in più per un cappuccino senza schiuma La difesa del barista | «Ho usato più latte»

(Di sabato 19 agosto 2023) Continuano inesorabili le segnalazioni di turisti e consumatori per sovrapprezzi assurdi presenti sullo scontrino. Questa volta tocca adove Erica (nome di fantasia, ndr) ha dovuto pagare 10in più per aver chiesto un. «Oggi al bar volevo consumare uncon ilfreddo ed il proprietario mi ha chiesto un extra di 10spiegandomi chelacostava di più perché ci voleva più», lamenta Erica, citata da Il Gazzettino. «Domani ne prenderò uno con poco. Mi farà lo sconto? Per un buonho pagato anche 5 euro ma sapevo dal listino prezzi quello che pagavo», aggiunge. Il bar ...

Questa volta tocca adove Erica (nome di fantasia, ndr ) ha dovuto pagare 10in più per aver chiesto un cappuccino senza schiuma. "Oggi al bar volevo consumare un cappuccino con il ..."Ain due bar diversi mi hanno chiesto un supplemento di 20per il caffè schiumato racconta F. C. ovviamente ho pagato e mi hanno spiegato che si spreca tanto latte per poca ...Niente schiuma nel cappuccino Allora il costo aumenta di 10. L'ultima polemica sul carovita arriva da, con tanto di scontrini postati sui social. A raccontare l'episodio è "Erica", utente di un gruppo Facebook diche ora chiede di ...

Ostia, 10 centesimi in più per un cappuccino senza schiuma. La ... Open

A raccontare l’episodio è stata Francesca, nome di fantasia, che ha pubblicato lo scontrino su un gruppo Facebook di Ostia. La donna ha chiesto di mantenere l’anonimato in quanto ha già ricevuto dei ...Un cappuccino, senza schiuma, costa 10 centesimi in più. La polemica (l'ultima in ordine di tempo di questa estate in cui spesso gli scontrini ...