Osimhen | “Ora sono un giocatore del Napoli | vedremo cosa accadrà a fine mercato”

La ripresa è stata di controllo, conche ha chiuso la partita grazie alla prima doppietta personale fissata in stagione che ha portato il risultato sul definitivo 3 - 1AttivaFrosinone - Napoli, le probabili formazioni FROSINONE (4 - 3 - 3): Turati; Oyono, ... Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Raspadori, Lobotka, Zielinski; Politano,, ...De Laurentiis ha costruito una squadra sempre più forte eè stato capace di non stravolgerla, resistendo sul mercato.è l'attaccante più forte che c'è in Italia e giocherà ancora in ...

Diretta Frosinone-Napoli 1-3 LIVE, primo acuto dei campioni d'Italia Corriere dello Sport

Garcia ha atteso la mezz'ora per immettere forze fresche: Mario Rui ed Elmas al posto di Olivera e Politano. Ci ha pensato però di nuovo il capitano Di Lorenzo (secondo assist di giornata) a mandare ...«Era importante partire così, con una vittoria». Cambiano le stagioni, non Victor Osimhen, che con una doppietta mette subito la firma sulla prima vittoria ...