Protagonista assoluto nel corso del match vinto dal Napoli col Frosinone, Victorsi gode il momento grazie alla doppietta che lo conferma tra gli attaccanti più forti in ...ItA Napoli ha fatto diventareun vero e proprio leader con l'attaccante che ha ripagato la ... A tal proposito è impossibile non ricordare la'I tifosi della Juve sono della maggioranza ...Il Napoli è Campione d'Italia. Unache abbiamo sentito tempo fa, ma che continua a far emozionare e festeggiare i tifosi ... 26 in campionato e 5 in Champions League: Victor. Stando ai ...

Osimhen e la frase sul futuro dopo Frosinone-Napoli Corriere dello Sport

Le dichiarazioni dell'attaccante nigeriano dopo la vittoria ottenuta dagli azzurri allo Stirpe contro il Frosinone ...Nel segno di Victor Osimhen. Il Napoli riparte dal suo capocannoniere. Doppietta d’autore per il numero 9 e i campioni d’Italia vincono all’esordio contro il ...