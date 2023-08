Oroscopo Paolo Fox dal 19 al 25 agosto 2023 | previsioni settimanali

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 19 agosto 2023) Tornano le attesissimeastrologiche dell'diFox, pubblicate da DiPiù Tv inerenti la settimana dal 19 al 25. Nuove passioni per l'Ariete, mentre lo Scorpione sarà molto enigmatico. Ecco tutti i consigli delle Stelle per i prossimi sette giorni. ARIETE – Non mancheranno le nuove passioni, soprattutto nei primi giorni della settimana. Potreste fare un incontro che lascerà il segno. In coppia, fidatevi del partner per quanto concerne una dritta relativa ad una questione di denaro. Nella professione, non trascurate impegni e scadenze. TORO – Sarete ancora alle prese con le vostre riflessioni e l'attività di introspezione vi terrà impegnati. Questo potrebbe incidere sulle relazioni esterne. In coppia, pianificate un'uscita romantica nel weekend. A livello professionale, ...