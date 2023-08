Oroscopo Branko sabato 19 agosto 2023 | Ariete soddisfatto

Leggi su zon

(Di sabato 19 agosto 2023) L’diper oggi,19In questa giornata potreste portare a casa soddisfazioni interessanti, le stelle benevole vi daranno una grande mano e premieranno lo spirito di abnegazione che molte volte ha fatto la differenza in positivo. Tenete gli occhi aperti. Toro Quello di oggi è un cielo importante per gli innamorati e per chi si vuole bene: avete voglia di fare un salto di qualità e mettere in cantiere progetti nuovi e stimolanti. Gli astri sono con voi, fate la vostra scelta ma prima ponderatela. Gemelli É il momento di chi sta cercando un nuovo percorso professionale, avete buone chances di trionfare grazie alla vostra intraprendenza. Dovete solo stare attenti alle ansie di troppo, quelli sono i nemici più pericolosi e solo voi avete il potere di ...