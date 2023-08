Orgasmo | sfatati i falsi miti | ecco cosa facilita il raggiungimento del piacere

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 19 agosto 2023) Il tema dell’orgasmo femminile continua a far discutere con nuove e sorprendenti rivelazioni. La più recente è quella del fenomeno del “divario dell’orgasmo” nelle donne eterosessuali, emersa dallo studio pubblicato a febbraio 2023 dall’autorevole rivista medica The Journal of Sex Research. Secondo la ricerca, infatti, decidere se perseguire o meno l’orgasmo è risultato essere direttamente correlato alla durata del rapporto: più quest’ultimo consente alla donna di “prendersi il suo tempo”, maggiori sono le probabilità che essa si ponga come obiettivo ildell’orgasmo. Al contrario, di fronte a un rapporto veloce, la maggioranza delle donne intervistate ha confessato di non provarci neppure. Lo studio ha anche svelato quali sono i segnali che indicano se l’orgasmo sarà o non sarà “fattibile” in quelle determinate condizioni. In occasione della Giornata ...