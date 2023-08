(Di sabato 19 agosto 2023) (Adnkronos) – "So che in molti la penseranno diversamente, ma avere dato in pasto alla stampa idi 6 presunti innocenti è per me unagiudiziaria". E' la presa di posizione del Presidente dell'deglidi, Dario Greco, dopo l'arresto di sette giovani, tra cui un minorenne accusati di avere stuprato in gruppo una ragazza di 19 anni. La giovane sarebbe stata violentata per alcune ore, la notte del 7 luglio scorso, nella zona del Foro Italico. A incastrare i giovani finiti in carcere anche un videi, dei messaggi via chat e una fotografia. "Sia chiaro, nessuna giustificazione per il fatto di cui sono accusati, che è terribile e orrendo – dice ancora Greco – ma mi chiedo quale sia stata la necessità di fare uscire proprio iprima ancora di ascoltare la ...

E' la presa di posizione del Presidente dell'deglidi Palermo, Dario Greco, dopo l'arresto di sette giovani, tra cui un minorenne accusati di avere stuprato in gruppo una ragazza di ...Ma partiamo per. C'è da dire che tra i due non c'è mai stata grande simpatia e la goccia che ... Il magnate ha chiesto ai suoidi inviare una lettera di diffida a Zuckerberg con l'accusa ...... ha detto alla CNN un alto funzionario delle forze dell'. Trump e 18 coimputati sono stati ... I negoziati tra glidi Trump e i pubblici ministeri dovrebbero continuare fino alla prossima ...

Ordine avvocati Palermo: "Barbarie dare nomi indagati stupro" Adnkronos

Palermo, 19 ago. (Adnkronos) - "So che in molti la penseranno diversamente, ma avere dato in pasto alla stampa i nomi di 6 presunti innocenti è per me una barbarie giudiziaria". E' la presa di posizio ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...